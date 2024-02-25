За неделю по Запорожской области враг нанес 3200 ударов: есть жертвы

За неделю рф осуществила 3200 ударов по Запорожской области. 24 февраля в результате артобстрела в Гуляйполе погибла 61-летняя женщина, а двое получили ранения.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов.

За минувшие сутки, 24 февраля, было зафиксировано 263 обстрела 10 населенных пунктов региона.

В Гуляйполе российский снаряд унес жизнь 61-летней местной жительницы. Также в результате артобстрела есть раненые - 33-летний мужчина и 71-летняя женщина, которые теперь находятся в больнице.

Рашисты всадили 3 авиационных снаряда по Роботино, атаковали 60 беспилотниками Вольнянск, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачу и Роботино, осуществили 14 РСЗО-обстрелов Новоданидовки, Малой Токмачки и Роботино. 186 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Новопндреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Роботино и других населенных пунктов - заявил Иван Федоров.

61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров