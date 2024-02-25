За неделю по Запорожской области враг нанес 3200 ударов: есть жертвы
Киев • УНН
В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов. Вчера 61-летняя женщина погибла, 33-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения в результате попадания российского снаряда в Гуляйполе.
За неделю рф осуществила 3200 ударов по Запорожской области. 24 февраля в результате артобстрела в Гуляйполе погибла 61-летняя женщина, а двое получили ранения.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов.
За минувшие сутки, 24 февраля, было зафиксировано 263 обстрела 10 населенных пунктов региона.
В Гуляйполе российский снаряд унес жизнь 61-летней местной жительницы. Также в результате артобстрела есть раненые - 33-летний мужчина и 71-летняя женщина, которые теперь находятся в больнице.
Рашисты всадили 3 авиационных снаряда по Роботино, атаковали 60 беспилотниками Вольнянск, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачу и Роботино, осуществили 14 РСЗО-обстрелов Новоданидовки, Малой Токмачки и Роботино. 186 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Новопндреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Роботино и других населенных пунктов
61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров24 февраля 2024, 15:33 • 38191 просмотр
За неделю по Запорожской области враг нанес 3200 ударов: есть жертвы
В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов. Вчера 61-летняя женщина погибла, 33-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения в результате попадания российского снаряда в Гуляйполе.
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