На Николаевщине обесточены пять населенных пунктов в результате российского обстрела

Враг нанес ракетный удар и артиллерийские обстрелы по Очаковской, Радсадовской и Куцурубской громадам. Пострадавших нет. В результате отражения дроновой атаки в Баштанском районе повреждена линия электропередач и обесточены пять населенных пунктов.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Ночью 25 февраля во время боевой работы сил противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки, обломками сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" повреждена линия электропередач. В результате чего обесточены пять населенных пунктов. - информирует Виталий Ким.

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 февраля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed-131/136".

Сейчас в Баштанском районе ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Российские войска также обстреливали другие части Николаевской области.

По официальной информации, за прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами населенного пункта Радсадовской громады. Пострадавших нет.

Также артиллерийским и минометным обстрелам подверглась акватория Очаковской громады.

Кроме того 25 февраля, в 03:39 зафиксирован артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Напомним,

Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.

Силы противовоздушной обороны в Киевской области сбили российские ударные беспилотники, которые нацелились на жилые дома и объекты критической инфраструктуры, обломки которых безопасно упали за пределами населенных пунктов.

Оккупанты подтягивают силы и резервы из оккупированного Крыма и восточной Украины, чтобы пополнить подразделения, которые понесли потери во время атак на украинские позиции, но не в таком количестве, которое могло бы изменить ход событий.