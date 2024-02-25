Під час російської атаки по Хмельницькій області пошкоджено інфраструктурний об’єкт
Київ • УНН
Інфраструктурний об'єкт у Хмельницькій області України був пошкоджений під час російської атаки рано вранці 25 лютого.
В ніч на 25 лютого зс рф атакували Хмельниччину. За офіційною інформацією внаслідок російського удару пошкоджений об'єкт інфраструктури. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.
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Сьогодні вранці російські війська вчергове завдали удару по Хмельницькій області.
Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури
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Як вказується, інформації щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходило.
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