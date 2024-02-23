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На Хмельниччині випробовують снігохід "Богун" під час Всеукраїнських навчань

Київ • УНН

 • 123300 перегляди

Рятувальники та Червоний Хрест випробували можливості снігохода "Богун" під час Всеукраїнських навчань, що відбулися на Хмельниччині.

На Хмельниччині випробовують снігохід "Богун" під час Всеукраїнських навчань

На Хмельниччині провели Всеукраїнські навчання, під час яких рятувальники та Червоний Хрест випробовували снігоболотохід "Богун".

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У Хмельницькій області стартували Всеукраїнські навчання, у рамках яких рятувальники та представники Червоного Хреста випробовували у дії сучасний снігоболотохід "Богун".

У заході взяли учать екіпажі рятувальників із вісімнадцяти областей України, а також волонтери Товариства Червоного Хреста.

Дводенні тренування розпочалися з теоретичного вивчення технічних характеристик снігоболотохода "Богун". Наступним етапом було обмін досвідом та навичками керування.

Учасники випробовували снігоболотохід у болотистій місцевості та навіть на воді.

Додамо

"Богун" може використовуватися при сходженні криги, снігових заметах, а також для евакуації постраждалих на воді.

Цей усюдихід вже був випробуваний під час затоплення Херсонщини після підриву Каховської ГЕС.

Окупанти знову обстріляли рятувальників у Херсоні: пошкоджено болотохід "Богун" та медичне авто09.06.23, 20:48 • 340359 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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