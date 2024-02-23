В Хмельницкой области испытывают снегоход "Богун" во время Всеукраинских учений

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  109741 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  131083 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  136153 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  190208 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  224192 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  200923 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  217221 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  226222 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  196705 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210040 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Хмельницкой области испытывают снегоход "Богун" во время Всеукраинских учений

Спасатели и Красный Крест испытали возможности снегохода "Богун" во время Всеукраинских учений, которые состоялись в Хмельницкой области.

Общество •   •  8275 просмотра
В Хмельницкой области испытывают снегоход "Богун" во время Всеукраинских учений

23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя

Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.

УНН Lite •   •  6672 просмотра
23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя

Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека

Три человека погибли в результате вражеского обстрела в Одессе, тела еще двух жертв были найдены под завалами во время поисково-спасательных работ.

Война •   •  12795 просмотра
Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека

В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы

В результате атаки вражеских беспилотников на дом в Днепре 8 человек получили ранения, 7 из них были госпитализированы.

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В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы

GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков

GAFA Грузии продолжает идентифицировать потомков репрессированных во время сталинского режима в 1937-38 годах, собирая образцы ДНК для сравнения с останками, найденными на бывшей военной базе.

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GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков

Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают войну в Украине

Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают агрессию рф, нацеленных на такие ключевые сектора, как вооружение, энергетика и алмазодобывающая промышленность.

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Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают войну в Украине

Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену

Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.

Война •   •  14618 просмотра
Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену

Национальный музей истории Украины откроет выставку "33/10", посвященную 10-летию начала украинского сопротивления рф

В Национальном музее истории Украины откроется выставка "33/10", посвященная десятой годовщине начала героического сопротивления Украины российской агрессии.

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Национальный музей истории Украины откроет выставку "33/10", посвященную 10-летию начала украинского сопротивления рф

ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами

Эксперты ООН подтверждают сообщения о сексуальном насилии над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах и требуют провести полное расследование.

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ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами

Здание в Днепре подверглось удару российских беспилотников: 4 раненых, остальные люди под завалами

Многоэтажный дом в Днепре подвергся удару иранских беспилотников "Шахед", в результате чего 4 человека получили ранения, а другие оказались под завалами, пока спасатели работают над поиском уцелевших.

Война •   •  14619 просмотра
Здание в Днепре подверглось удару российских беспилотников: 4 раненых, остальные люди под завалами