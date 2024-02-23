В Хмельницкой области испытывают снегоход "Богун" во время Всеукраинских учений
Спасатели и Красный Крест испытали возможности снегохода "Богун" во время Всеукраинских учений, которые состоялись в Хмельницкой области.
23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя
Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.
Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека
Три человека погибли в результате вражеского обстрела в Одессе, тела еще двух жертв были найдены под завалами во время поисково-спасательных работ.
В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы
В результате атаки вражеских беспилотников на дом в Днепре 8 человек получили ранения, 7 из них были госпитализированы.
GAFA продолжает идентификацию жертв сталинских репрессий 1937-38 годов через ДНК-тестирование потомков
GAFA Грузии продолжает идентифицировать потомков репрессированных во время сталинского режима в 1937-38 годах, собирая образцы ДНК для сравнения с останками, найденными на бывшей военной базе.
Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают войну в Украине
Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают агрессию рф, нацеленных на такие ключевые сектора, как вооружение, энергетика и алмазодобывающая промышленность.
Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену
Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.
Национальный музей истории Украины откроет выставку "33/10", посвященную 10-летию начала украинского сопротивления рф
В Национальном музее истории Украины откроется выставка "33/10", посвященная десятой годовщине начала героического сопротивления Украины российской агрессии.
ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами
Эксперты ООН подтверждают сообщения о сексуальном насилии над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах и требуют провести полное расследование.
Здание в Днепре подверглось удару российских беспилотников: 4 раненых, остальные люди под завалами
Многоэтажный дом в Днепре подвергся удару иранских беспилотников "Шахед", в результате чего 4 человека получили ранения, а другие оказались под завалами, пока спасатели работают над поиском уцелевших.