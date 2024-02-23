В Хмельницкой области испытывают снегоход "Богун" во время Всеукраинских учений

В Хмельницкой области провели Всеукраинские учения, во время которых спасатели и Красный Крест испытывали снегоболотоход "Богун".

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Хмельницкой области стартовали Всеукраинские учения, в рамках которых спасатели и представители Красного Креста испытывали в действии современный снегоболотоход "Богун".

В мероприятии приняли участие экипажи спасателей из восемнадцати областей Украины, а также волонтеры Общества Красного Креста.

Двухдневные тренировки начались с теоретического изучения технических характеристик снегоболотохода "Богун". Следующим этапом был обмен опытом и навыками управления.

Участники испытывали снегоболотоход в болотистой местности и даже на воде.

Добавим

"Богун" может использоваться при схождении льда, снежных заносах, а также для эвакуации пострадавших на воде.

Этот вездеход уже был испытан во время затопления Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС.

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