Оккупанты снова обстреляли спасателей в Херсоне: повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне.

"Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

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