Оккупанты снова обстреляли спасателей в Херсоне: повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня в Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, террористы в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей. Как сообщили в ГСЧС, повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне.
"Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: из-за разлива воды оккупанты уменьшили количество обстрелов на юге