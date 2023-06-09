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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты снова обстреляли спасателей в Херсоне: повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто

Киев • УНН

 • 340359 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня в Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, террористы в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей. Как сообщили в ГСЧС, повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто, передает УНН.

Оккупанты снова обстреляли спасателей в Херсоне: повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне.

"Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

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