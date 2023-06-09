Підрив Каховської ГЕС: через розлив води окупанти зменшили кількість обстрілів на півдні 

Цитата

“Окупанти не припинили обстріли. Їх стало трохи менше з об’єктивних причин. Зокрема, через те, що вони змушені були потиснутись під натиском великої води, просунутись по лівобережжю глибше – від 5 до 15 км на деяких ділянках збільшилася відстань. Це дозволило ворогу втратити, у тому числі, і деякі мінометні розрахунки, які раніше завдавали потужних ударів, у тому числі, і по Херсону. Але все ж таки, повністю припинити обстріли не вдається. Ми говорили раніше, що для цього потрібна смуга, щонайменше, 30 км відстані від урізу води від географічного берега. Але наразі розлив води дозволив хоча б так збільшити відстань, і це зменшило кількість обстрілів. Якщо раніше за добу їх було 70-80, то тепер – це 30-50. І це трохи менше, але вони тривають”, – пояснила Гуменюк.

Деталі

Водночас речниця зазначила, що ворог завдає вогневих уражень, у тому числі, по хабах, де збирають людей, які потребують передислокації. Минулої доби окупанти вдарили по закладу освіти, де люди переорієнтовувалися на маршрути евакуації. Також за ніч росіяни використовували тактичну авіацію вздовж лінії фронту, та поцілили у житлові райони, куди переселились люди.

Окрім цього, тривають обстріли на Очаківському напрямку. Ворог за минулу добу знов тричі обстріляв напрямок Дніпро Бузького лиману, Очаківської громади. Коментуючи питання евакуації населення, Гуменюк повідомила, що на деяких місцевостях люди продовжують відмовлятися від евакуації, переочікуючи велику воду на дахах.

Зокрема, вони намагаються дочекатися, коли вода зійде у природній спосіб.

“Але населення, все ж таки, піддається на переконання і рятувальників і поліцейських, і волонтерів, які працюють за цим напрямком. Намагаємося максимально сприяти тому, щоб вони були евакуйованими. На сьогодні це вже майже 3 тисячі осіб. Можемо констатувати, що на жаль, вже є жертви цієї трагедії. Характерно, що це не Херсонщина, а Миколаївщина, там, де є річки Південний Буг та Інгулець, які зазнали підняття води, та є підтоплення”, – додала вона.

Водночас на тимчасово-окупованих територіях півдня процес евакуації ускладнений. Зокрема, окупаційна влада не докладає зусиль для того, щоб вивезти населення. Натомість, в деяких випадках, люди “по той бік” отримували допомогу від сил оборони, навіть попри ризики.

“Там дуже складний процес евакуації. Зокрема, і Президент звертався до міжнародних організацій, які мають долучитися для того, щоб вплинути на окупаційну владу для організації термінового порятунку людей, які опинилися у водних пастках. Але, тим не менш, є випадки, коли люди отримували допомогу від сил оборони, навіть під ризиком того, що це відбувається через сіру зону”, – констатувала вона.

Доповнення

Як стало відомо, на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС загинуло 4 людини, 13 - вважаються зниклими безвісти. Ще одна людина загинула на Миколаївщині.