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Подрыв Каховской ГЭС: из-за разлива воды оккупанты уменьшили количество обстрелов на юге

Киев • УНН

 • 201207 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за разлива воды, который вызвали оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, уменьшилось количество обстрелов рф на юге. Как пояснила на брифинге руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, захватчики были вынуждены подвинуться под натиском большой воды, и потеряли некоторые минометные расчеты, передает корреспондент УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: из-за разлива воды оккупанты уменьшили количество обстрелов на юге

Цитата

“Оккупанты не прекратили обстрелы. Их стало немного меньше по объективным причинам. В частности, из-за того, что они вынуждены были потесниться под натиском большой воды, продвинуться по левобережью глубже – от 5 до 15 км на некоторых участках увеличилось расстояние. Это позволило врагу потерять, в том числе, и некоторые минометные расчеты, которые ранее наносили мощные удары, в том числе, и по Херсону. Но все же, полностью прекратить обстрелы не удается. Мы говорили ранее, что для этого нужна полоса, по меньшей мере, 30 км расстояния от уреза воды от географического берега. Но сейчас разлив воды позволил хотя бы так увеличить расстояние, и это уменьшило количество обстрелов. Если раньше за сутки их было 70-80, то теперь – это 30-50. И это немного меньше, но они продолжаются”, – объяснила Гуменюк.

Детали

В то же время пресс-секретарь отметила, что враг наносит огневые поражения, в том числе, по хабам, где собирают людей, которые нуждаются в передислокации. За прошедшие сутки оккупанты ударили по учебному заведению, где люди переориентировались на маршруты эвакуации. Также за ночь россияне использовали тактическую авиацию вдоль линии фронта, и попали в жилые районы, куда переселились люди.

Кроме этого, продолжаются обстрелы на Очаковском направлении. Враг за минувшие сутки вновь трижды обстрелял направление Днепр Бугского лимана, Очаковской громады. Комментируя вопрос эвакуации населения, Гуменюк сообщила, что на некоторых местностях люди продолжают отказываться от эвакуации, ожидая большую воду на крышах.

В частности, они пытаются дождаться, когда вода сойдет естественным образом.

“Но население, все же, поддается на убеждения и спасателей и полицейских, и волонтеров, которые работают по этому направлению. Стараемся максимально способствовать тому, чтобы они были эвакуированы. На сегодня это уже почти 3 тысячи человек. Можем констатировать, что, к сожалению, уже есть жертвы этой трагедии. Характерно, что это не Херсонщина, а Николаевщина, там, где есть реки Южный Буг и Ингулец, которые подверглись поднятию воды, и есть подтопления”, – добавила она.

В то же время на временно-оккупированных территориях юга процесс эвакуации затруднен. В частности, оккупационные власти не прилагают усилий для того, чтобы вывезти население. Зато в некоторых случаях, люди “по ту сторону” получали помощь от сил обороны, даже несмотря на риски.

“Там очень сложный процесс эвакуации. В частности, и Президент обращался к международным организациям, которые должны присоединиться для того, чтобы повлиять на оккупационные власти для организации срочного спасения людей, оказавшихся в водных ловушках. Но, тем не менее, есть случаи, когда люди получали помощь от сил обороны, даже под риском того, что это происходит через серую зону”, – констатировала она.

Дополнение

Как стало известно, на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС погибло 4 человека, 13 - считаются пропавшими без вести. Еще один человек погиб на Николаевщине.

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