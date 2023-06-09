Після підриву дамби на Херсонщині четверо людей загинули, 13 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Херсонщині після підриву Каховської ГЕС загинуло 4 людей, 13 - вважаються зниклими безвісти. Ще одна людина загинула на Миколаївщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Клименко повідомив про ліквідацію наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС станом на 12:00.
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«Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб», - повідомив Клименко.
Деталі
За його словами, на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.
У Миколаївській області, з його слів, підтоплено 23 населених пункти. «Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула», - зазначив Клименко.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
У зоні підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС опинилося близько 600 кв. км території.
У Миколаївській області через підрив рф Каховської ГЕС підтоплено 461 домогосподарство, понад 14 тис. людей в зоні загрози.