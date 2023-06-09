На Херсонщині у зоні підтоплення близько 600 кв. км: 70% - на лівобережжі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У зоні підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС опинилося близько 600 кв. км території. Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає УНН.
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"Якщо брати загальну картину по Херсонській області, то це десь 600 кв. км наразі підтоплено. З них десь 30% - це правий берег і біля 70% - це лівий берег Дніпра", - сказав Вітовецький.
"46 населених пунктів підтоплено, у тому числі 14 по окупованій території", - зазначив він.
Деталі
З його слів, у Херсоні спостерігається місцями невелике зниження рівнів води. Ситуація стабілізується. Наразі рівень води складає 5,4 метри.
Разом з цим, уже є велика кількість населених пунктів, що підтоплені. Нижче по Дніпру, по руслу річки Інгулець відбувається підняття рівнів води, сказав Вітовецький.
“За прогнозами Укргідрометцентру, надалі в Херсоні спостерігатиметься тенденція щодо зниження рівнів води з короткочасним підвищенням на 1-5 см. У руслі річки Інгулець відбуватиметься ріст рівня води. У зв’язку з цим низка населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей наразі суттєво підтоплені”, - зазначив Вітовецький.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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