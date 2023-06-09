На Херсонщині у зоні підтоплення близько 600 кв. км: 70% - на лівобережжі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 8176 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 18085 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 50263 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 42639 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47520 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115010 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180865 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198966 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144162 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137854 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 44883 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33453 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14926 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12849 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 30551 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 8158 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 30927 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 50254 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198959 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250951 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3086 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3558 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20190 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25035 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41006 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Херсонщині у зоні підтоплення близько 600 кв. км: 70% - на лівобережжі

Київ • УНН

 • 273871 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У зоні підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС опинилося близько 600 кв. км території. Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає УНН.

На Херсонщині у зоні підтоплення близько 600 кв. км: 70% - на лівобережжі

Цитата

"Якщо брати загальну картину по Херсонській області, то це десь 600 кв. км наразі підтоплено. З них десь 30% - це правий берег і біля 70% - це лівий берег Дніпра", - сказав Вітовецький.

"46 населених пунктів підтоплено, у тому числі 14 по окупованій території", - зазначив він.

Деталі

З його слів, у Херсоні спостерігається місцями невелике зниження рівнів води. Ситуація стабілізується. Наразі рівень води складає 5,4 метри.

Разом з цим, уже є велика кількість населених пунктів, що підтоплені. Нижче по Дніпру, по руслу річки Інгулець відбувається підняття рівнів води, сказав Вітовецький.

“За прогнозами Укргідрометцентру, надалі в Херсоні спостерігатиметься тенденція щодо зниження рівнів води з короткочасним підвищенням на 1-5 см. У руслі річки Інгулець відбуватиметься ріст рівня води. У зв’язку з цим низка населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей наразі суттєво підтоплені”, - зазначив Вітовецький.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96