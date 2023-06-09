На Херсонщине в зоне подтопления около 600 кв. км: 70% - на левобережье

Цитата

"Если брать общую картину по Херсонской области, то это где-то 600 кв. км сейчас подтоплено. Из них где-то 30% - это правый берег и около 70% - это левый берег Днепра", - сказал Витовецкий.

"46 населенных пунктов подтоплено, в том числе 14 по оккупированной территории", - отметил он.

Детали

По его словам, в Херсоне наблюдается местами небольшое снижение уровней воды. Ситуация стабилизируется. Сейчас уровень воды составляет 5,4 метра.

Вместе с этим, уже есть большое количество населенных пунктов, которые подтоплены. Ниже по Днепру, по руслу реки Ингулец происходит поднятие уровней воды, сказал Витовецкий.

“По прогнозам Укргидрометцентра, в дальнейшем в Херсоне будет наблюдаться тенденция по снижению уровней воды с кратковременным повышением на 1-5 см. В русле реки Ингулец будет происходить рост уровня воды. В связи с этим ряд населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей пока существенно подтоплены”, - отметил Витовецкий.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.