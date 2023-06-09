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На Миколаївщині через підтоплення евакуйовано 845 осіб, понад 14 тис. людей в зоні загрози – Кім

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. В Миколаївській області через підрив рф Каховської ГЕС підтоплено 461 домогосподарство, евакуйовано 845 осіб, понад 14 тис. людей в зоні загрози. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На Миколаївщині через підтоплення евакуйовано 845 осіб, понад 14 тис. людей в зоні загрози – Кім

Цитата

"На зараз ситуація стабілізувалася. Через теракт на Каховській ГЕС у нас підвищився рівень води в Інгульцю та Південному Бузі…Найгірша ситуація в Снігурівській та Горохівській тергромадах. На зараз 461 домогосподарство підтоплено, евакуйовано 845 осіб, але це евакуйовано в межах громади, тобто люди не хочуть від'їжджати. 30 населених пунктів в нас зазнали підтоплення, понад 14 тис. людей в зоні загрози", - розповів Кім.

Доповнення

Він також зазначив, що вже 2-3 години спостерігається стабілізація по всій області, а по Миколаєву навіть спадає по трохи рівень води.

"По Снігурівці там на рівні 6 метрів 1 сантиметр зупинилося на зараз, маємо надію, що буде рівень води зменшуватися", - сказав Кім.

Окрім того, він повідомив, що є певна кількість домогосподарств, які без електрики на зараз – це 2363 споживачі.

Також Віталій Кім нагадав , що через підтоплення Миколаївської області загинула одна людина.

"По доповіді поліції він відмовився евакуюватися, а наступного дня він втопився. Там ще треба з'ясовувати обставини", - додав Кім.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині збільшилася кількість підтоплених населених пунктів, наразі їх 13. У порівнянні з минулою добою вода підійшла до села Новопавлівське та села Новокандакове. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода за ніч щогодини підіймається на 2 см.

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