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На Миколаївщині збільшилась кількість підтоплених населених пунктів 

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. На Миколаївщині збільшилася кількість підтоплених населених пунктів, наразі їх 13. У порівнянні з минулою добою вода підійшла до села Новопавлівське та села Новокандакове. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода за ніч щогодини підіймається на 2 см, повідомив у Telegram начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта, передає УНН.

На Миколаївщині збільшилась кількість підтоплених населених пунктів 

Цитата

“На сьогоднішній ранок вода дісталася вже до 301 будинку, хоча лише вчора на ранок їх кількість сягала 148. Наразі зі своїх помешкань виїхало або евакуйовано 593 людини, з них 132 дитини”, - написав Кухта.

Деталі

Без світла залишаються 11 сіл, частково немає світла в селі Василівка і місті Снігурівка. Така ж ситуація і з водопостачанням - через відсутність електроенергії подавати воду до цих населених пунктів неможливо.

Також, був відкритий ще один маршрут для евакуації. За яким, відсьогодні, буде курсувати моторний човен в районі колишнього Павлівського пішохідного мосту, що дозволить продовжити евакуаційні заходи. Тепер загалом існує чотири шляхи евакуації, включаючи Афанасіївку, Павлівку, Нововасилівку та Василівку.

У Снігурівці з вчорашнього дня продовжується доставка питної води в різні райони міста. Сьогодні ще буде організована доставку води на Заріччя, з нею також, передадуть хліб та продукти харчування до постраждалих сіл.

Також зазначається, що у Нововасилівському окрузі було доставлено бензин та дизпаливо для роботи свердловин та функціонування гуманітарного штабу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Миколаївщина: рівень води по Інгульцю не росте вже дві години

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