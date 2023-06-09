На Миколаївщині збільшилась кількість підтоплених населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Миколаївщині збільшилася кількість підтоплених населених пунктів, наразі їх 13. У порівнянні з минулою добою вода підійшла до села Новопавлівське та села Новокандакове. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,99 метра, в середньому вода за ніч щогодини підіймається на 2 см, повідомив у Telegram начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта, передає УНН.
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“На сьогоднішній ранок вода дісталася вже до 301 будинку, хоча лише вчора на ранок їх кількість сягала 148. Наразі зі своїх помешкань виїхало або евакуйовано 593 людини, з них 132 дитини”, - написав Кухта.
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Без світла залишаються 11 сіл, частково немає світла в селі Василівка і місті Снігурівка. Така ж ситуація і з водопостачанням - через відсутність електроенергії подавати воду до цих населених пунктів неможливо.
Також, був відкритий ще один маршрут для евакуації. За яким, відсьогодні, буде курсувати моторний човен в районі колишнього Павлівського пішохідного мосту, що дозволить продовжити евакуаційні заходи. Тепер загалом існує чотири шляхи евакуації, включаючи Афанасіївку, Павлівку, Нововасилівку та Василівку.
У Снігурівці з вчорашнього дня продовжується доставка питної води в різні райони міста. Сьогодні ще буде організована доставку води на Заріччя, з нею також, передадуть хліб та продукти харчування до постраждалих сіл.
Також зазначається, що у Нововасилівському окрузі було доставлено бензин та дизпаливо для роботи свердловин та функціонування гуманітарного штабу.
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