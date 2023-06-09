На Николаевщине увеличилось количество подтопленных населенных пунктов

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“На сегодняшнее утро вода добралась уже до 301 дома, хотя только вчера утром их количество достигало 148. Сейчас из своих домов выехало или эвакуировано 593 человека, из них 132 ребенка”, - написал Кухта.

Детали

Без света остаются 11 сел, частично нет света в селе Васильевка и городе Снигиревка. Такая же ситуация и с водоснабжением - из-за отсутствия электроэнергии подавать воду в эти населенные пункты невозможно.

Также, был открыт еще один маршрут для эвакуации. По которому, с сегодняшнего дня, будет курсировать моторная лодка в районе бывшего Павловского пешеходного моста, что позволит продолжить эвакуационные мероприятия. Теперь всего существует четыре пути эвакуации, включая Афанасьевку, Павловку, Нововасильевку и Васильевку.

В Снигиревке со вчерашнего дня продолжается доставка питьевой воды в разные районы города. Сегодня еще будет организована доставка воды на Заречье, с ней также передадут хлеб и продукты питания в пострадавшие села.

Также отмечается, что в Нововасильевском округе было доставлено бензин и дизтопливо для работы скважин и функционирования гуманитарного штаба.

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