На Николаевщине увеличилось количество подтопленных населенных пунктов

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 13212 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 57519 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 108543 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 108531 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 253423 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 130076 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 119461 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 364450 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83215 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135807 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 165707 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 122194 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 21477 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 102757 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 68171 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 253363 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 287285 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 364402 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 342009 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 389988 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 68898 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 103447 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 122898 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 166394 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78061 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

На Николаевщине увеличилось количество подтопленных населенных пунктов

Киев • УНН

 • 570520 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На Николаевщине увеличилось количество подтопленных населенных пунктов, сейчас их 13. По сравнению с прошлыми сутками вода подошла к селу Новопавловское и селу Новокандаково. В общем уровень воды в реке поднялся на 5,99 метра, в среднем вода за ночь каждый час поднимается на 2 см, сообщил в Telegram начальник Снигиревской военной администрации Иван Кухта, передает УНН.

На Николаевщине увеличилось количество подтопленных населенных пунктов

Цитата

“На сегодняшнее утро вода добралась уже до 301 дома, хотя только вчера утром их количество достигало 148. Сейчас из своих домов выехало или эвакуировано 593 человека, из них 132 ребенка”, - написал Кухта.

Детали

Без света остаются 11 сел, частично нет света в селе Васильевка и городе Снигиревка. Такая же ситуация и с водоснабжением - из-за отсутствия электроэнергии подавать воду в эти населенные пункты невозможно.

Также, был открыт еще один маршрут для эвакуации. По которому, с сегодняшнего дня, будет курсировать моторная лодка в районе бывшего Павловского пешеходного моста, что позволит продолжить эвакуационные мероприятия. Теперь всего существует четыре пути эвакуации, включая Афанасьевку, Павловку, Нововасильевку и Васильевку.

В Снигиревке со вчерашнего дня продолжается доставка питьевой воды в разные районы города. Сегодня еще будет организована доставка воды на Заречье, с ней также передадут хлеб и продукты питания в пострадавшие села.

Также отмечается, что в Нововасильевском округе было доставлено бензин и дизтопливо для работы скважин и функционирования гуманитарного штаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николаевщина: уровень воды по Ингульцу не растет уже два часа

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75