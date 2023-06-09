Миколаївщина: рівень води по Інгульцю не росте вже дві години

Цитата

"Маємо перші 2 години без зростання рівня води по Інгульцю. Відповідно і по всій області без зростання води", - написав Кім у Telegram.

Деталі

За даними Миколаївського гідрометцентру, на 9 годину 9 червня:



у гирлі річки Південий Буг (біля міста Миколаїв) пік максимального рівня води був о 00:00 годині, загальне підняття на 1 метр 7 сантиметрів, на 09:00 годин рівень води знизився на 7 сантиметрів;



у гирлі річки Дніпро (біля міста Херсон) після вчорашньої стабілізації (загальне підняття на 5 метрів 32 сантиметри) спостерігаєтся тенденція зниження рівня води;



у Дніпро-Бузькому лимані (біля міста Очаків) пік максимального рівня води був ціє ночі, загальне піднятя 26 см, спостерігається стабілізація рівня води.



Доповнення

Рівень води в акваторії Миколаєва продовжує знижуватись.