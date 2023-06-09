Миколаївщина: рівень води по Інгульцю не росте вже дві години
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Миколаївській області рівень води у річці Інгулець припинив зростання вже на дві години. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Маємо перші 2 години без зростання рівня води по Інгульцю. Відповідно і по всій області без зростання води", - написав Кім у Telegram.
Деталі
За даними Миколаївського гідрометцентру, на 9 годину 9 червня:
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- у гирлі річки Південий Буг (біля міста Миколаїв) пік максимального рівня води був о 00:00 годині, загальне підняття на 1 метр 7 сантиметрів, на 09:00 годин рівень води знизився на 7 сантиметрів;
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- у гирлі річки Дніпро (біля міста Херсон) після вчорашньої стабілізації (загальне підняття на 5 метрів 32 сантиметри) спостерігаєтся тенденція зниження рівня води;
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- у Дніпро-Бузькому лимані (біля міста Очаків) пік максимального рівня води був ціє ночі, загальне піднятя 26 см, спостерігається стабілізація рівня води.
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Доповнення
Рівень води в акваторії Миколаєва продовжує знижуватись.