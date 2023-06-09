Рівень води в акваторії Миколаєва продовжує знижуватись - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Підняття рівня води в акваторії Миколаєва після підриву Каховської ГЕС на 09:00 становить 100 сантиметри, рівень води продовжує знижуватись. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"За 2 години ще мінус 3 см. Загальна цифра наразі +100 см”,- повідомив мер.
Додамо
Раніше мер Миколаїва заявляв, що критичною позначкою для міста є рівень підняття води на +105 сантиметрів.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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