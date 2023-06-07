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У Миколаєві рівень води після підриву дамби зріс до "плюс-мінус" піку, далі має спадати - мер

Київ • УНН

 • 438691 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС рівень води в акваторії Миколаєва зростає, але фахівці називають ранкові показники плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.

У Миколаєві рівень води після підриву дамби зріс до "плюс-мінус" піку, далі має спадати - мер

Цитата

"На ранок рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 см. Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати”, - написав Сєнкевич у Telegram.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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