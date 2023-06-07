В Николаеве уровень воды после подрыва дамбы вырос до "плюс-минус" пика, дальше должен спадать - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды в акватории Николаева растет, но специалисты называют утренние показатели плюс-минус пиковыми, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать, сообщает мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.
Цитата
"На утро уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 58 см. Следим за ситуацией. Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева является +105 см, но по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры являются плюс-минус пиковыми, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать”, - написал Сенкевич в Telegram.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.