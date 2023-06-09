Уровень воды в акватории Николаева продолжает снижаться - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Поднятие уровня воды в акватории Николаева после подрыва Каховской ГЭС на 09:00 составляет 100 сантиметров, уровень воды продолжает снижаться. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"За 2 часа еще минус 3 см. Общая цифра пока +100 см”,- сообщил мэр.
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Ранее мэр Николаева заявлял, что критической отметкой для города является уровень поднятия воды на +105 сантиметров.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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