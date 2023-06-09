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Николаевская область: уровень воды по Ингульцу не растет уже два часа

Киев • УНН

 • 253673 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Николаевской области уровень воды в реке Ингулец прекратил рост уже на два часа. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Николаевская область: уровень воды по Ингульцу не растет уже два часа

Цитата

"Имеем первые 2 часа без роста уровня воды по Ингульцу. Соответственно и по всей области без роста воды", - написал Ким в Telegram.

Детали

По данным Николаевского гидрометцентра, на 9 часов 9 июня:

  • в устье реки Южный Буг (возле города Николаев) пик максимального уровня воды был в 00:00 часов, общее поднятие на 1 метр 7 сантиметров, на 09:00 часов уровень воды снизился на 7 сантиметров;
  • в устье реки Днепр (возле города Херсон) после вчерашней стабилизации (общее поднятие на 5 метров 32 сантиметра) наблюдается тенденция снижения уровня воды;
  • в Днепро-Бугском лимане (возле города Очаков) пик максимального уровня воды был этой ночью, общее поднятие 26 см, наблюдается стабилизация уровня воды.

Дополнение

Уровень воды в акватории Николаева продолжает снижаться.

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