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На Николаевщине из-за подтопления эвакуированы 845 человек, более 14 тыс. человек в зоне угрозы - Ким

Киев • УНН

 • 274450 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Николаевской области из-за подрыва рф Каховской ГЭС подтоплено 461 домохозяйство, эвакуированы 845 человек, более 14 тыс. человек в зоне угрозы. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Николаевщине из-за подтопления эвакуированы 845 человек, более 14 тыс. человек в зоне угрозы - Ким

Цитата

"На сейчас ситуация стабилизировалась. Из-за теракта на Каховской ГЭС у нас повысился уровень воды в Ингульце и Южном Буге…Хуже всего ситуация в Снигиревской и Гороховской тергромадах. На сейчас 461 домохозяйство подтоплено, эвакуированы 845 человек, но это эвакуированы в пределах общины, то есть люди не хотят уезжать. 30 населенных пунктов у нас подверглись подтоплению, более 14 тыс. человек в зоне угрозы", - рассказал Ким.

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Он также отметил, что уже 2-3 часа наблюдается стабилизация по всей области, а по Николаеву даже спадает по чуть-чуть уровень воды.

"По Снигиревке там на уровне 6 метров 1 сантиметр остановилось на сейчас, надеемся, что будет уровень воды уменьшаться", - сказал Ким.

Кроме того, он сообщил, что есть определенное количество домохозяйств, которые без электричества на сейчас – это 2363 потребителя.

Также Виталий Ким напомнил, что из-за подтопления Николаевской области погиб один человек.

"По докладу полиции он отказался эвакуироваться, а на следующий день он утонул. Там еще надо выяснять обстоятельства", - добавил Ким.

Напомним

Ранее сообщалось, что на Николаевщине увеличилось количество подтопленных населенных пунктов, сейчас их 13. По сравнению с прошлыми сутками вода подошла к селу Новопавловское и села Новокандаково. В целом уровень воды в реке поднялся на 5,99 метра, в среднем за ночь вода каждый час поднимается на 2 см.

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