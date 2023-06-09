После подрыва дамбы в Херсонской области четыре человека погибли, 13 пропали без вести

Клименко сообщил о ликвидации последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС по состоянию на 12:00.

Цитата

«Эвакуировано 2412 человек. Погибло 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек», - сообщил Клименко.

Детали

По его словам, в Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

В Николаевской области, по его словам, подтоплено 23 населенных пункта. «Эвакуировано 825 человек. 1 человек погиб», - отметил Клименко.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В зоне подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС оказалось около 600 кв. км территории.

В Николаевской области из-за подрыва рф Каховской ГЭС подтоплено 461 домохозяйство, более 14 тыс. человек в зоне угрозы.