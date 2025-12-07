Нетаньягу відмовляється від угоди про помилування в обмін на вихід з політики

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не планує виходити з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Ця заява пролунала під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На запитання журналістів щодо ймовірності припинення політичної діяльності, Нетаньягу заявив "ні".

Але згодом він жартома зазначив, що іноземні політики та журналісти "надто переймаються його майбутнім".

Нетаньягу також наголосив, що саме громадяни Ізраїлю визначатимуть його долю як політика.

Контекст

Біньяміну Нетаньягу пред'явили звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000". Будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, він звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єлович, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

Нагадаємо

Біньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з проханням про помилування у справах, де його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.