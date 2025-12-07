Нетаньягу відмовляється від угоди про помилування в обмін на вихід з політики

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 3558 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 7708 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 11795 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 16963 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 44117 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 56472 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 62220 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 56667 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59324 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56295 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА7 грудня, 09:35 • 5942 перегляди
Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі7 грудня, 10:53 • 3958 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 13023 перегляди
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці7 грудня, 11:46 • 5100 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ15:33 • 6236 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 46943 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 56479 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 69082 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 89971 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 77568 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 39479 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 48997 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 50273 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 64242 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 62022 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Ту-95

Нетаньягу відмовляється від угоди про помилування в обмін на вихід з політики

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не планує виходити з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях. Він наголосив, що його долю визначатимуть громадяни Ізраїлю.

Нетаньягу відмовляється від угоди про помилування в обмін на вихід з політики

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не планує виходити з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Ця заява пролунала під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На запитання журналістів щодо ймовірності припинення політичної діяльності, Нетаньягу заявив "ні".

Але згодом він жартома зазначив, що іноземні політики та журналісти "надто переймаються його майбутнім".

Нетаньягу також наголосив, що саме громадяни Ізраїлю визначатимуть його долю як політика.

Контекст

Біньяміну Нетаньягу пред'явили звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000". Будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, він звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єлович, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

Нагадаємо

Біньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з проханням про помилування у справах, де його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Фрідріх Мерц
Беньямін Нетаньягу