Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 5676 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 12500 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 22756 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 33092 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 27529 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25282 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22655 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17351 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16592 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 74474 перегляди
Нетаньягу офіційно просить президента Ізраїлю про помилування у справах про хабарництво

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подав офіційне прохання про помилування президенту Ісааку Герцогу. Прохання стосується звинувачень у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох справах.

Нетаньягу офіційно просить президента Ізраїлю про помилування у справах про хабарництво

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з проханням про помилування у справах, де його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Про це повідомляє Вloomberg, передає УНН.

Деталі

У неділю в офісі президента підтвердили, що прохання про помилування було подано нещодавно. Згідно з процедурою, документ передано до Департаменту помилування Міністерства юстиції. Там зберуть висновки від відповідних органів і передадуть їх юрисконсульту адміністрації президента.

У заяві адміністрації президента зазначається, що запит має особливий характер.

Офіс Президента усвідомлює, що це надзвичайний запит, який має значні наслідки. Після отримання всіх відповідних висновків Президент відповідально та щиро розгляне запит

- йдеться у заяві.

Нагадаємо

Біньяміну Нетаньягу пред'явили звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000". Будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, він звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єлович, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Bloomberg
Беньямін Нетаньягу