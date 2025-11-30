Нетаньягу офіційно просить президента Ізраїлю про помилування у справах про хабарництво

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з проханням про помилування у справах, де його звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Про це повідомляє Вloomberg, передає УНН.

Деталі

У неділю в офісі президента підтвердили, що прохання про помилування було подано нещодавно. Згідно з процедурою, документ передано до Департаменту помилування Міністерства юстиції. Там зберуть висновки від відповідних органів і передадуть їх юрисконсульту адміністрації президента.

У заяві адміністрації президента зазначається, що запит має особливий характер.

Офіс Президента усвідомлює, що це надзвичайний запит, який має значні наслідки. Після отримання всіх відповідних висновків Президент відповідально та щиро розгляне запит - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Біньяміну Нетаньягу пред'явили звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000". Будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, він звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єлович, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.