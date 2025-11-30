Нетаньяху официально просит президента Израиля о помиловании по делам о взяточничестве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Исааку Герцогу с просьбой о помиловании по делам, где его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Подробности

В воскресенье в офисе президента подтвердили, что прошение о помиловании было подано недавно. Согласно процедуре, документ передан в Департамент помилования Министерства юстиции. Там соберут выводы от соответствующих органов и передадут их юрисконсульту администрации президента.

В заявлении администрации президента отмечается, что запрос носит особый характер.

Офис Президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий значительные последствия. После получения всех соответствующих выводов Президент ответственно и искренне рассмотрит запрос - говорится в заявлении.

Напомним

Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам, известным как "1000", "2000" и "4000". Будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, он обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Саула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.