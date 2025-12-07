Нетаньяху отказывается от сделки о помиловании в обмен на уход из политики

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 3722 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 7984 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
14:41 • 11938 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 17127 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 44246 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 56578 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 62301 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 56706 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 59347 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56305 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Я заслужил ее, работая 26 часов в сутки, 8 дней в неделю": Трамп призвал не обсуждать его Премию мира от ФИФА7 декабря, 09:35 • 6056 просмотра
Новый "африканский корпус" рф обвиняют в изнасилованиях и обезглавливаниях гражданских в Мали7 декабря, 10:53 • 4024 просмотра
российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригадыVideo7 декабря, 11:25 • 13119 просмотра
Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые7 декабря, 11:46 • 5198 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ15:33 • 6428 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 47064 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 56596 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 69182 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 90078 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 77658 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Петр Павел
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Кременчуг
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 39526 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 49062 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 50338 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 64303 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 62079 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Нетаньяху отказывается от сделки о помиловании в обмен на уход из политики

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует уходить из политики в обмен на возможное помилование по коррупционным делам. Он подчеркнул, что его судьбу будут определять граждане Израиля.

Нетаньяху отказывается от сделки о помиловании в обмен на уход из политики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует уходить из политики в обмен на возможное помилование по коррупционным делам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Подробности

Это заявление прозвучало во время встречи Нетаньяху с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На вопрос журналистов о вероятности прекращения политической деятельности Нетаньяху ответил "нет".

Но впоследствии он в шутку отметил, что иностранные политики и журналисты "слишком переживают за его будущее".

Нетаньяху также подчеркнул, что именно граждане Израиля будут определять его судьбу как политика.

Контекст

Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам, известным как "1000", "2000" и "4000". Будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, он обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Саула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Напомним

Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Исааку Герцогу с просьбой о помиловании по делам, где его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Фридрих Мерц
Биньямин Нетаньяху