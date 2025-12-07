Нетаньяху отказывается от сделки о помиловании в обмен на уход из политики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует уходить из политики в обмен на возможное помилование по коррупционным делам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Подробности

Это заявление прозвучало во время встречи Нетаньяху с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На вопрос журналистов о вероятности прекращения политической деятельности Нетаньяху ответил "нет".

Но впоследствии он в шутку отметил, что иностранные политики и журналисты "слишком переживают за его будущее".

Нетаньяху также подчеркнул, что именно граждане Израиля будут определять его судьбу как политика.

Контекст

Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам, известным как "1000", "2000" и "4000". Будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, он обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Саула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Напомним

Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Исааку Герцогу с просьбой о помиловании по делам, где его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.