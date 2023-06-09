Окупанти знову обстріляли рятувальників у Херсоні: пошкоджено болотохід "Богун" та медичне авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні у Херсоні, під час евакуації мешканців з підтопленої території, терористи вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей. Як повідомили у ДСНС, пошкоджено болотохід "Богун" та медичне авто, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни.
"Пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль "Renault Trafic" та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу, на щастя, немає", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: через розлив води окупанти зменшили кількість обстрілів на півдні