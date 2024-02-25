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Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 07:56  •  11491 просмотра

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Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.

В ночь на 25 февраля ВС рф атаковали Хмельницкую область. По официальной информации в результате российского удара поврежден объект инфраструктуры. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

Детали

Сегодня утром российские войска в очередной раз нанесли удар по Хмельницкой области. 

Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры

- информирует Хмельницкая областная военная администрация.

Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников25 февраля 2024, 06:18 • 22260 просмотров

Как указывается, информации о пострадавших или повреждениях жилого фонда не поступало.

Напомним,

Спасатели и Красный Крест испытали возможности снегохода "Богун" во время Всеукраинских учений, которые состоялись в Хмельницкой области.

Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА25 февраля 2024, 07:40 • 13145 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
kievКиев
Під час російської атаки по Хмельницькій області пошкоджено інфраструктурний об’єкт
An infrastructure facility is damaged during a Russian attack in Khmelnytsky region
Новости по теме

Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.

Война •   •  11491 просмотра
Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация

На прошлой неделе интенсивность обстрелов Купянска российскими войсками несколько снизилась благодаря тому, что украинские солдаты ежедневно уничтожают вражескую технику, сообщил глава Купянской городской военно-гражданской администрации.

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Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация

Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА

Силы противовоздушной обороны в Киевской области сбили российские ударные беспилотники, которые нацелились на жилые дома и объекты критической инфраструктуры, обломки которых безопасно упали за пределами населенных пунктов.

Война •   •  13145 просмотра
Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА

Оккупанты подтягивают силы и резервы, но критических ударных сил не зафиксировано – Гуменюк

Оккупанты подтягивают силы и резервы из оккупированного Крыма и восточной Украины, чтобы пополнить подразделения, понесшие потери при атаках на украинские позиции, но не в таком количестве, которое могло бы изменить ход событий.

Война •   •  14701 просмотра
Оккупанты подтягивают силы и резервы, но критических ударных сил не зафиксировано – Гуменюк

За неделю по Запорожской области враг нанес 3200 ударов: есть жертвы

В течение последней недели вражеские силы нанесли Запорожской области 3200 ударов. Вчера 61-летняя женщина погибла, 33-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения в результате попадания российского снаряда в Гуляйполе.

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За неделю по Запорожской области враг нанес 3200 ударов: есть жертвы

российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения

рф обстреляла несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и газопроводы. В результате нападения один человек погиб и шестеро получили ранения.

Война •   •  19188 просмотра
российская агрессия на Херсонщине: есть жертвы и разрушения

Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 российских ударных беспилотников типа "Shahed" из 18, которые были запущены ночью в разных регионах.

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Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников

За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих

Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 810 военнослужащих.

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За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих

За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов

За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиаударов и 119 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов

На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской области.

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На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА