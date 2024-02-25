Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

В ночь на 25 февраля ВС рф атаковали Хмельницкую область. По официальной информации в результате российского удара поврежден объект инфраструктуры. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

Детали

Сегодня утром российские войска в очередной раз нанесли удар по Хмельницкой области.

Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры - информирует Хмельницкая областная военная администрация.

Во время ночной атаки Воздушные силы сбили 16 беспилотников

Как указывается, информации о пострадавших или повреждениях жилого фонда не поступало.

Напомним,

Спасатели и Красный Крест испытали возможности снегохода "Богун" во время Всеукраинских учений, которые состоялись в Хмельницкой области.

Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА