Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект
Киев • УНН
Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.
В ночь на 25 февраля ВС рф атаковали Хмельницкую область. По официальной информации в результате российского удара поврежден объект инфраструктуры. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.
Детали
Сегодня утром российские войска в очередной раз нанесли удар по Хмельницкой области.
Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры
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