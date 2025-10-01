Зеленський присвоїв звання міст-героїв 16 містам у семи областях
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у День захисників присвоїв звання міст-героїв 16 містам. Це відбулося на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Хмельниччині.
Президент України Володимир Зеленський у День захисників, на Покрову, присвоїв звання міст-героїв 16 містам - на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Хмельниччині, про що повідомив 1 жовтня у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ
З його слів, ідеться про "міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів".
На Дніпровщині – Павлоград, Нікополь, Марганець. Міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ. Гуляйполе, Оріхів на Запоріжжі. Вознесенськ і Баштанка – міста Миколаївщини. Суми, Тростянець на Сумщині, Куп’янськ на Харківщині. Старокостянтинів, місто Хмельницької області
"Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!" - підкреслив Глава держави.
Зеленський у День захисників і захисниць: Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, вистоїть і проти росії01.10.25, 11:06 • 1188 переглядiв