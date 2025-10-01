$41.140.18
Зеленський присвоїв звання міст-героїв 16 містам у семи областях

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у День захисників присвоїв звання міст-героїв 16 містам. Це відбулося на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Хмельниччині.

Зеленський присвоїв звання міст-героїв 16 містам у семи областях

Президент України Володимир Зеленський у День захисників, на Покрову, присвоїв звання міст-героїв 16 містам - на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Хмельниччині, про що повідомив 1 жовтня у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ

- вказав Президент.

З його слів, ідеться про "міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів".

На Дніпровщині – Павлоград, Нікополь, Марганець. Міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ. Гуляйполе, Оріхів на Запоріжжі. Вознесенськ і Баштанка – міста Миколаївщини. Суми, Тростянець на Сумщині, Куп’янськ на Харківщині. Старокостянтинів, місто Хмельницької області

- наголосив Зеленський.

"Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!" - підкреслив Глава держави.

Зеленський у День захисників і захисниць: Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, вистоїть і проти росії01.10.25, 11:06 • 1188 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Вознесенськ
Дружківка
Покровськ
Донецька область
Хмельницька область
Миколаївська область
Слов'янськ
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Баштанка
Марганець (місто)
Старокостянтинів
Гуляйполе
Володимир Зеленський
Україна
Костянтинівка
Павлоград
Краматорськ
Суми
Куп'янськ