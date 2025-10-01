Зеленский присвоил звание городов-героев 16 городам в семи областях
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников присвоил звание городов-героев 16 городам. Это произошло в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Сегодня, в День защитников, на Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто прилагает свои усилия, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши громады в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, в стойкости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои - города героев. Я подписал указ
По его словам, речь идет о "городах, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства – в полном смысле этих слов".
На Днепропетровщине – Павлоград, Никополь, Марганец. Города Донетчины: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск. Гуляйполе, Орехов на Запорожье. Вознесенск и Баштанка – города Николаевщины. Сумы, Тростянец на Сумщине, Купянск на Харьковщине. Староконстантинов, город Хмельницкой области
"Я горжусь вами! Честь – представлять такой народ, такие города, громады, таких храбрых людей. Слава Украине!" - подчеркнул Глава государства.
