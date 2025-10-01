Зеленский в День защитников и защитниц: Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, выстоит и против России

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии принесения клятвы лицеиста и вручения государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Глава государства заявил, что Украина всегда выстаивала против агрессии других государств, а империи, которые хотели ее завоевать, рассыпались. Об этом пишет УНН.

Уважаемые наши воины, все наши Защитники и защитницы, каждый, кто избрал для себя путь достойной защиты нашего государства и Независимости, – сегодня ваш день

Президент подчеркнул, что этот праздник касается всех украинцев, которые отдают жизнь на службу Украине: "День, когда мы поздравляем своих защитников и защитниц, вспоминаем павших воинов и обращаемся с молитвами, чтобы Покров Пресвятой Богородицы оберегал наше государство".

Зеленский также отметил историческую стойкость украинского народа и достижения государственности.

Украина есть на этой земле – и это не подарок, не случайность, не чья-то милость или решение из прошлого. Это заслуга нашего народа, добытый украинцами результат: своя государственность, своя культура, своя Независимость

Он напомнил о многочисленных испытаниях, через которые прошла Украина.

Наши люди выдержали десятки попыток завоевания. Украинцы прошли через столетия пропаганды, которая пыталась доказать, что у нас не может быть самостоятельной национальной жизни. Но каждая попытка покорить Украину заканчивалась тем, что она возрождалась, а вражеские империи рассыпались. Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, и сейчас, несмотря на агрессию России, обязательно выстоит. Мы защитим наше государство