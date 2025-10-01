Зеленський у День захисників і захисниць: Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, вистоїть і проти росії

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди Дня захисників і захисниць України. Глава держави заявив, що Україна завжди вистоювала проти агресії інших держав натомість імперії, які хотіли її завоювати, розсипались. Про це пише УНН.

Деталі

Шановні наші воїни, усі наші Захисники та захисниці, кожен, хто обрав для себе шлях гідного захисту нашої держави та Незалежності, – сьогодні ваш день – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що це свято стосується всіх українців, які віддають життя на службу Україні: "День, коли ми вітаємо своїх захисників і захисниць, згадуємо полеглих воїнів і звертаємося з молитвами, щоб Покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу".

Зеленський також наголосив на історичній стійкості українського народу та здобутках державності.

Україна є на цій землі – і це не подарунок, не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого. Це заслуга нашого народу, здобутий українцями результат: своя державність, своя культура, своя Незалежність – зазначив президент.

Він нагадав про численні випробування, через які пройшла Україна.