Зеленський у День захисників і захисниць: Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, вистоїть і проти росії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди Дня захисників і захисниць України. Глава держави заявив, що Україна завжди вистоювала проти агресії інших держав натомість імперії, які хотіли її завоювати, розсипались. Про це пише УНН.
Деталі
Шановні наші воїни, усі наші Захисники та захисниці, кожен, хто обрав для себе шлях гідного захисту нашої держави та Незалежності, – сьогодні ваш день
Президент підкреслив, що це свято стосується всіх українців, які віддають життя на службу Україні: "День, коли ми вітаємо своїх захисників і захисниць, згадуємо полеглих воїнів і звертаємося з молитвами, щоб Покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу".
Зеленський також наголосив на історичній стійкості українського народу та здобутках державності.
Україна є на цій землі – і це не подарунок, не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого. Це заслуга нашого народу, здобутий українцями результат: своя державність, своя культура, своя Незалежність
Він нагадав про численні випробування, через які пройшла Україна.
Наші люди витримали десятки спроб завоювання. Українці пройшли через століття пропаганди, яка намагалася довести, що у нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба підкорити Україну закінчувалася тим, що вона відроджувалася, а ворожі імперії розсипалися. Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, і зараз, незважаючи на агресію росії, обов’язково вистоїть. Ми захистимо нашу державу