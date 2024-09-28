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Противник обстріляв Миколаївщину: ППО збила три дрони "Шахед"

Противник обстріляв Миколаївщину: ППО збила три дрони "Шахед"

Київ • УНН

 • 18153 перегляди

У Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли. Протягом ночі сили ППО знищили три дрони "Шахед", а в Баштанському та Миколаївському районах відбулися атаки, але без жертв серед цивільних.

У Миколаївській області противник кілька разів бив по районах. На щастя, жертв немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Станом на 07:00 ранку 28 вересня у Миколаївській області зафіксовано ворожі обстріли. Протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили три дрони типу "Shahed 131/136".

У Баштанському районі 27 вересня близько 06:00 терористи завдали удару, ймовірно, за допомогою КАБ, проте постраждалих не було.

У Миколаївському районі вчора впродовж дня ворог 15 разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV, але також без жертв серед цивільного населення.

На Миколаївщині вночі збили "шахед", вранці рф атакувала КАБами один із районів27.09.24, 09:01 • 15758 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
bashtankaБаштанка
vitalii-kimВіталій Кім
shakhid-131Шахід 131
mykolaivМиколаїв

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