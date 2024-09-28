Противник обстрелял Николаевскую область: ПВО сбила три дрона «Шахед»
Киев • УНН
В Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы ПВО уничтожили три дрона «Шахед», а в Баштанском и Николаевском районах произошли атаки, но без жертв среди гражданских.
В Николаевской области противник несколько раз бил по районам. К счастью, жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По состоянию на 07:00 утра 28 сентября в Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона типа "Shahed 131/136".
В Баштанском районе 27 сентября около 06:00 террористы нанесли удар, вероятно, с помощью КАБ, однако пострадавших не было.
В Николаевском районе вчера в течение дня враг 15 раз атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV, но также без жертв среди гражданского населения.
На Николаевщине ночью сбили "шахед", утром рф атаковала КАБами один из районов27 сентября 2024, 06:01 • 13464 просмотра