Противник обстрелял Николаевскую область: ПВО сбила три дрона «Шахед»

В Николаевской области противник несколько раз бил по районам. К счастью, жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По состоянию на 07:00 утра 28 сентября в Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона типа "Shahed 131/136".

В Баштанском районе 27 сентября около 06:00 террористы нанесли удар, вероятно, с помощью КАБ, однако пострадавших не было.

В Николаевском районе вчера в течение дня враг 15 раз атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV, но также без жертв среди гражданского населения.

На Николаевщине ночью сбили "шахед", утром рф атаковала КАБами один из районов