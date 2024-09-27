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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине ночью сбили "шахед", утром рф атаковала КАБами один из районов

На Николаевщине ночью сбили "шахед", утром рф атаковала КАБами один из районов

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 06:01  •  8535 просмотра

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Ночью на Николаевщине сбит один БПЛА «Shahed». Утром российские войска атаковали Баштанский район, вероятно, управляемыми авиабомбами. Пострадавших нет.

В Николаевской области в ночь на 27 сентября силы противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА типа «Shahed 131/136». Утром российской войска ударили, предварительно, КАБами по Баштанскому району, сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 27 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа «Shahed 131/136»

- написал Ким в Telegram. 

Также по словам Кима, утром россияне атаковали Баштанский район. По предварительной информации - КАБами. Пострадавших нет.

Дополнение

27 сентября на Николаевщине террористы нанесли серию атак, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vitalii-kimВиталий Ким
shakhed-131Шахед 131
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