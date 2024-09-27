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Серія атак дронами на Миколаївщині: обійшлося без жертв

Серія атак дронами на Миколаївщині: обійшлося без жертв

Київ • УНН

 • 19069 перегляди

На Миколаївщині агресор здійснив серію атак дронами. У Куцурубській громаді зафіксовано 9 атак, внаслідок однієї з них загорівся автомобіль. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

На Миколаївщині терористи завдали серію атак, на щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 27 вересня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони активно виконували бойові завдання. Деталі будуть повідомлені пізніше.

Учора, 26 вересня, в Миколаївському районі ворог здійснив серію атак дронами типу FPV на Куцурубську громаду. Атаки зафіксовано у кілька часових проміжків: о 14:27, 14:52, 15:02, 15:44, 16:30, 18:23, 18:58, 20:05 та 23:36.

Внаслідок одного з обстрілів стався підпал автомобіля, проте вогнеборці ліквідували займання. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Ворог атакує: ракетна небезпека оголошена в Миколаївській області27.09.24, 05:56 • 79505 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
vitalii-kimВіталій Кім
mykolaivМиколаїв

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