Ворог атакує: ракетна небезпека оголошена в Миколаївській області
Київ • УНН
У Миколаївській області оголошено ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляють про повітряну тривогу в регіоні.
Ракетна небезпека оголошена в Миколаївській області. Про це повідомляють Повітяряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
За інформацією від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на Миколаївщині лунає повітряна тривога.
У Харківській області оголошено ракетну небезпеку27.09.24, 05:11 • 20166 переглядiв