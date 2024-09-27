Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области
Киев • УНН
В Николаевской области объявлена ракетная опасность. Воздушные Силы ВСУ и глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщают о воздушной тревоге в регионе.
Ракетная опасность объявлена в Николаевской области. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
По информации от председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, на Николаевщине звучит воздушная тревога.
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