Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

Ракетная опасность объявлена в Николаевской области. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

По информации от председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, на Николаевщине звучит воздушная тревога.

В Харьковской области объявлена ракетная опасность