Серия атак дронами на Николаевщине: обошлось без жертв
Киев • УНН
На Николаевщине агрессор совершил серию атак дронами. В Куцурубской громаде зафиксировано 9 атак, в результате одной из них загорелся автомобиль. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
На Николаевщине террористы нанесли серию атак, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, 27 сентября на Николаевщине силы противовоздушной обороны активно выполняли боевые задачи. Детали будут сообщены позже.
Вчера, 26 сентября, в Николаевском районе враг совершил серию атак дронами типа FPV на Куцурубскую громаду. Атаки зафиксированы в несколько временных промежутков: в 14:27, 14:52, 15:02, 15:44, 16:30, 18:23, 18:58, 20:05 и 23:36.
В результате одного из обстрелов произошел поджог автомобиля, однако пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших среди населения нет.
Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области27 сентября 2024, 02:56 • 8327 просмотров