Серия атак дронами на Николаевщине: обошлось без жертв

На Николаевщине террористы нанесли серию атак, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 27 сентября на Николаевщине силы противовоздушной обороны активно выполняли боевые задачи. Детали будут сообщены позже.

Вчера, 26 сентября, в Николаевском районе враг совершил серию атак дронами типа FPV на Куцурубскую громаду. Атаки зафиксированы в несколько временных промежутков: в 14:27, 14:52, 15:02, 15:44, 16:30, 18:23, 18:58, 20:05 и 23:36.

В результате одного из обстрелов произошел поджог автомобиля, однако пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области