На Миколаївщині вночі збили "шахед", вранці рф атакувала КАБами один із районів
Київ • УНН
Вночі на Миколаївщині збито один БПЛА "Shahed". Вранці російські війська атакували Баштанський район, ймовірно, керованими авіабомбами. Постраждалих немає.
У Миколаївській області у ніч на 27 вересня сили протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА типу "Shahed 131/136". Вранці російській війська вдарили, попередньо, КАБами по Баштанському району, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
У ніч на 27 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136"
Також за словами Кіма, зранку росіяни атакували Баштанський район. За попередньою інформацією - КАБами. Постраждалих немає.
Доповнення
27 вересня на Миколаївщині терористи завдали серію атак, на щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.