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Вночі ворожі "шахеди" атакували Миколаївщину: пошкоджені склади та магазин, є поранений

Вночі ворожі "шахеди" атакували Миколаївщину: пошкоджені склади та магазин, є поранений

Київ • УНН

 • 22452 перегляди

Ворожі безпілотники атакували склади та магазин у Миколаївській області, поранивши одну людину.

У ніч на 31 січня ворог атакував дронами типу "Shahed-136/131" населені пункти Миколаївської області. Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазину. Поранення отримав охоронець закладу. Про це УНН повідомляє із посиланням на МВС та голову ОВА Віталія Кіма. 

Миколаївщина. Близько опівночі ворог атакував населені пункти області з БпЛА.  У Баштанському районі виникла пожежа магазина, пошкоджень зазнали склади сільськогосподарського підприємства. Охоронець магазину отримав травми, його госпіталізували до медичного закладу

- йдеться у повідомленні МВС.

За словами Кіма, у ніч на 31 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу "Shahed-136/131".

Крім того, учора, 30 січня, о 08:34 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. 

О 15:16 ударів з артилерії ворог завдав по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Також 30 січня о 18:26, 19:11 та сьогодні, 31 січня, о 04:34, 05:02 ворог обстріляв з артилерії м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро та газопостачання. Постраждалих немає, вказав Кім. 

У небі над Україною вночі знищили 14 із 20 ворожих "шахедів"31.01.24, 08:19 • 22393 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
bashtankaБаштанка
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