Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый

В ночь на 31 января враг атаковал дронами типа "Shahed-136/131" населенные пункты Николаевской области. Повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Ранения получил охранник заведения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД и главу ОВА Виталия Кима.

Николаевщина. Около полуночи враг атаковал населенные пункты области с БпЛА. В Баштанском районе возник пожар магазина, повреждения получили склады сельскохозяйственного предприятия. Охранник магазина получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение - говорится в сообщении МВД.

По словам Кима, в ночь на 31 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено пять БпЛА типа "Shahed-136/131".

Кроме того, вчера, 30 января, в 08:34 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады.

В 15:16 удары из артиллерии враг нанес по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Также 30 января в 18:26, 19:11 и сегодня, 31 января, в 04:34, 05:02 враг обстрелял из артиллерии г. Очаков Очаковской громады. В результате вечерних обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения, линии электро и газоснабжения. Пострадавших нет, указал Ким.

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