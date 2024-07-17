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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во двор мэра Баштанки на Николаевщине бросили гранату: что известно

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 09:57  •  5514 просмотра

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Во двор мэра города Баштанка Николаевской области бросили гранату, в результате чего был поврежден автомобиль мэра, но никто не пострадал.

Поздно вечером 16 июля неизвестные бросили гранату во двор мэра Баштанки Николаевской области. В результате взрыва повреждения получило транспортное средство мэра, люди не пострадали.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

По словам мэра, вечером он вернулся домой на автомобиле и, не закрыв ворота, пошел к дому, через некоторое время услышал звук взрыва во дворе.

С места происшествия полицейские изъяли составляющие и обломки, предварительно, от гранаты РГД-5, которые направили на экспертное исследование.

Событие следователи квалифицировали по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам - полезную для следствия информацию сообщать в полицию по адресу: г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, или по телефонам (0512) 53-13-08, (05158) 2-71-56, 102.

Во Львовской области неизвестный бросил гранату в фасад здания ТЦК - полиция15 июля 2024, 06:59 • 20915 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
bashtankaБаштанка
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