Во двор мэра Баштанки на Николаевщине бросили гранату: что известно

Поздно вечером 16 июля неизвестные бросили гранату во двор мэра Баштанки Николаевской области. В результате взрыва повреждения получило транспортное средство мэра, люди не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

По словам мэра, вечером он вернулся домой на автомобиле и, не закрыв ворота, пошел к дому, через некоторое время услышал звук взрыва во дворе.

С места происшествия полицейские изъяли составляющие и обломки, предварительно, от гранаты РГД-5, которые направили на экспертное исследование.

Событие следователи квалифицировали по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам - полезную для следствия информацию сообщать в полицию по адресу: г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, или по телефонам (0512) 53-13-08, (05158) 2-71-56, 102.

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