В городе Буск во Львовской области неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания ТЦК и скрылся. Пострадавших нет, повреждены фасад и окна здания. Об этом сообщает полиция Львовской области, передает УНН.

Детали

"Сообщение о взрыве, произошедшем возле здания ТЦК, расположенного в городе Буск, Золочевского района, поступило в полицию 15 июля в 1:45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждены фасад и окна здания.

Также сообщается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовской области.

"Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации произошедшего", - отмечается в сообщении.

Дополнение

34-летний мужчина погиб от взрыва гранаты Ф-1 возле жилого дома на улице Пасечной во Львове.