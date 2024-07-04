Вражеские силы дважды обстреляли Николаевщину, в результате чего загорелось поле с пшеницей. Однако жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 3 июля в 09:53 оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевской области.

Позже около 20:00 захватчики нанесли удар по Снигиревской громаде Баштанского района, в результате которого загорелось поле с пшеницей.

К счастью, везде без пострадавших.

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