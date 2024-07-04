Киев • УНН
Вражеские силы дважды обстреляли Николаевскую область, но обошлось без жертв.
Вражеские силы дважды обстреляли Николаевщину, в результате чего загорелось поле с пшеницей. Однако жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 3 июля в 09:53 оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевской области.
Позже около 20:00 захватчики нанесли удар по Снигиревской громаде Баштанского района, в результате которого загорелось поле с пшеницей.
К счастью, везде без пострадавших.
На Николаевщине из-за пожара сухой травы загорелись жилые дома4 июля 2024, 00:42 • 12912 просмотров