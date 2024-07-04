Пожар, вызванный жарой, распространился на два жилых дома и четыре хозяйственные постройки в селе Привольное Николаевской области, прежде чем пожарные локализовали его на площади около 2 гектаров.
В Николаевской области из-за жары возник пожар. Огонь распространился на два жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
3 июля в селе Привольное Привольнянской территориальной общины Николаевской области пожарные тушили пожар, который возник из-за жары.
Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился на два жилых дома и четыре хозяйственные постройки.
К счастью, удалось локализовать пламя на площади около 2 гектаров. Поэтому было спасено от полного уничтожения два дома и две постройки, еще на три дома не допущено опрокидывания огня.
Этот случай является очередным, когда горение сухостоя выходит за пределы открытых территорий и уничтожает имущество граждан. Жара продолжается, и неизвестно, будет ли дождь в ближайшее время.
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