В Николаевской области из-за жары возник пожар. Огонь распространился на два жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

3 июля в селе Привольное Привольнянской территориальной общины Николаевской области пожарные тушили пожар, который возник из-за жары.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился на два жилых дома и четыре хозяйственные постройки.

К счастью, удалось локализовать пламя на площади около 2 гектаров. Поэтому было спасено от полного уничтожения два дома и две постройки, еще на три дома не допущено опрокидывания огня.

Этот случай является очередным, когда горение сухостоя выходит за пределы открытых территорий и уничтожает имущество граждан. Жара продолжается, и неизвестно, будет ли дождь в ближайшее время.

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