На Николаевщине масштабный пожар: вспыхнула стихийная свалка

В Николаевской области вспыхнул пожар на стихийной свалке. Как сообщили в ГСЧС, предварительно, общая площадь пожара составляет 1,2 га, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, сегодня поступило сообщении, что за селом Галициново в Николаевском районе горит стихийная свалка.

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Сейчас открытого огня не наблюдается, есть отдельные очаги тления, которые проливают пожарные. Предварительно, общая площадь пожара составляет 1,2 га.