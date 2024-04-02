В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

Пожар произошел накануне в плавневой зоне реки Днепр в Запорожье. Из-за ветра огонь быстро распространялся. Спасателям удалось добраться до возгорания на моторной лодке и снегоболотоходе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, чрезвычайное происшествие случилось вчера. В Запорожском районе в плавневой зоне реки Днепр произошло возгорание. Из-за порывов ветра пожар быстро распространялся.

Ликвидировать ее было сложно, поскольку специальная пожарная техника не могла добраться до очага возгорания.

Чрезвычайники на моторной лодке и снегоболотоходе "БОГУН 2" добрались до возгораний. И уже с помощью мотопомп, ранцевых огнетушителей и подручных средств ликвидировали очаги возгорания.

Огнем причинен ущерб окружающей природной среде общей площадью 9,2 га, указали в ГСЧС.

На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА