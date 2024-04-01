На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА

На Закарпатье снова горел лес. На этот раз загорелось в Лазещинском лесничестве. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита, пишет УНН.

На Закарпатье продолжается негативная динамика роста количества лесных пожаров. Очередное возгорание сегодня случилось на территории Лазещинского лесничества ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство". - написал Никита.

Детали

Глава Закарпатской ОГА рассказал, что утром провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в Лазещинском лесничестве. К тушению привлекли работников ГСЧС, Гослесхоза, а также сводные спасательные отряды и подразделения Нацполиции.

По состоянию на сейчас пожар локализован на площади 6 гектаров. К тушению привлечены 125 специалистов и 17 единиц техники. - отметил председатель ОВА.

Виктор Микита призвал всех земляков отказаться в опасный период от прогулок вдоль лесополос и соблюдать меры пожарной безопасности.

На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей