На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  63122 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  77002 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  101016 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  131289 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104839 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227603 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192232 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191378 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  415832 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140281 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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21 марта 2024, 11:56  •  743107 просмотра
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21 марта 2024, 08:07  •  687301 просмотра

На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА

Еще один лесной пожар произошел на Закарпатье на территории Лазещинского лесничества на площади 6 гектаров, к тушению которого было привлечено 125 специалистов и 17 единиц техники.

Общество •   •  2062 просмотра
На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА

Безработица растет, а средняя зарплата - падает: на оккупированных территориях обостряется экономический кризис

На оккупированных россией территориях усиливается экономический кризис, растет безработица и падает средняя заработная плата, поскольку россияне принесли войну и бедность, что делает местных жителей более зависимыми от социальных выплат оккупантов, говорится в отчете Центра национального сопротивления.

Война •   •  4898 просмотра
Безработица растет, а средняя зарплата - падает: на оккупированных территориях обостряется экономический кризис

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский

Этот год поднимает несколько фундаментальных вопросов для отношений между Украиной и НАТО, включая предстоящий саммит в Вашингтоне и другие аспекты сотрудничества, поскольку членство Украины в Альянсе имеет решающее значение для реальной безопасности в Европе, по словам президента Зеленского.

Война •   •  6208 просмотра
"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский

Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

Украинские военные сбили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" в Черном море 1 апреля 2024 года.

Война •   •  7380 просмотра
Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили несколько незамаскированных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на аэродроме в оккупированном Джанкое. Несколько систем ПВО выставили даже без всякой маскировки из-за критической нехватки средств.

Война •   •  7080 просмотра
Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в понедельник на украинском фронте произошло более 60 боевых столкновений, причем наиболее интенсивно россияне атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Война •   •  8137 просмотра
Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта

Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела

Гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода был арестован как десятый фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в москве по обвинению в передаче денег сообщнику.

Криминал и ЧП •   •  7782 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела

В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали

Украинские подпольщики ликвидировали коллаборанта в оккупированном Старобельске Луганской области, взорвав его на взрывном устройстве в середине ноября в качестве наказания за сотрудничество с врагом.

Война •   •  10827 просмотра
В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали

Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

Украинские энергетики восстановили электроснабжение для 715 000 семей после российских обстрелов в разных регионах, включая Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Киевскую области.

Общество •   •  12779 просмотра
Энергетики за месяц вернули свет более 700 тысячам потребителей

По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

По данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.

Экономика •   •  10991 просмотра
По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп