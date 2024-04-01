На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей

На Закарпатье более сотни спасателей работает над ликвидацией масштабного пожара в лесхозе на площади почти 5 га. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что возгорание произошло на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района. На месте работают сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства.

Всего к тушению пожара привлечено 104 человека и 17 единиц техники.

Дополнение

В ведомстве добавляют, что с потеплением в Украине наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах и на открытых территориях.

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Только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 га.

К ликвидации пожара привлекалось более 2 тыс. чрезвычайников и 480 единиц техники. - подытоживают в ГСЧС.

Напомним,

В прошлом месте, из-за сжигания сухой травы масштабный пожар вспыхнул вблизи села Слободское Харьковской области.